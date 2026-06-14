国賓としてオランダを訪問中の天皇皇后両陛下は、思い出深い王室のヘット・アウデ・ロー城に滞在されています。両陛下は約15時間のフライトを経て、日本時間14日午前2時ごろ、政府専用機で首都アムステルダムの空港に到着されました。両陛下は出迎えた王室関係者などと笑顔で握手を交わし、宿泊先のアペルドールンにある王室のヘット・アウデ・ロー城に向かわれました。両陛下は20年前に静養した際にもこの城に滞在していて、非常