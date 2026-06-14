13日深夜、大阪市の路上で2人組の男が男性に暴行を加え、現金500万円が入ったバッグを奪い逃走しました。13日午後11時ごろ、大阪市都島区の路上で「車の買い取りでやられた」と警察に通報がありました。警察によると、SNSで知り合った人から車を購入するために横浜市から来た男性（24）が2人組の男に頭を殴られ、現金500万円が入ったバッグを奪われたということです。男性は頭から出血するけがで、警察に対して「待ち合わせ場所に