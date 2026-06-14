国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN（ミュージックアワーズジャパン）の主要部門の授賞式が6月13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで行われました。授賞式の様子はNHKで中継され、YouTubeなどでは生配信されました。ライブパフォーマンスではシンガー・ソングライターの藤井風さんがトリを務め、予想外のサプライズ演出にネットは騒然となりました。【アフター動画】「ない」「どこいった？」「さっきまであったよね？」騒然となった場面