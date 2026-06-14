候補に挙げてもらえなくなることを危惧トヨタは2025年9月1日、人気のハイブリッドコンパクトカー「アクア」に一部改良を施し、発売しました。しかし、その後すぐに受注が停止される事態となっています。現在の供給状況はどのようになっているのでしょうか。【画像】超カッコイイ！ これが「新型アクア」です！ 画像で見る（29枚）今回の一部改良で最も注目すべき点は、最新のプリウスでも採用されている「ハンマーヘッド」を