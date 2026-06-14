6月15日（月）あさ8時15分から、韓流プレミア「恋人〜あの日聞いた花の咲く音〜」（主演：ナムグン・ミン、アン・ウンジン 全32話）がスタート！ 【story】1636年（仁祖（インジョ）14年）の春、首都・漢陽（ハニャン）から離れた平和な村ヌングン里。運命の人との出会いを夢見る両班（ヤンバン）の娘ユ・ギルチェは、成均館（ソンギュングァン）の儒生ナム・ヨンジュンに想いを寄せるが、彼はギルチェの友人キョン・ウネを好いて