私（チカ、30代）はフルタイムパート勤務で夫（ナオト、30代）と3人の娘との5人暮らし。私は米農家の義両親からお米をもらう代わりに、農作業や義実家の家事などの手伝いをしてきました。私が休日は家でゆっくりしたいと思う一方、夫や義両親は嫁である私が農作業や義実家の手伝いをするのは当たり前だと思っています。私の母も「嫁入りしたのに甘えすぎ」と言ってきて、私は気持ちの置きどころに困ってしまいました。思っていた以