実の親を「しんどい」と思ってしまう人、いませんか？毒親ではないし、育ててもらった恩はあるし、感謝もしている。いざとなれば家族として支えてあげないとな……とも思っているのに、実際に会うと疲れてしまう。今回は、そんな実母との関係に疲れてしまったママのお話です。第10話お母さんがいるとしんどい【編集部コメント】親子だって人間同士。本当にその通りです。親子でも相性はあるし、それこそ言ってはいけないことも