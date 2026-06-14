2026年度（1月～5月）に反響の大きかったスポーツ記事ベスト5をお届けする。第1位は、サッカーW杯の日本代表のメンバー発表で大きな話題となった守田英正の代表落選について、その理由を分析した記事だった（初公開日：2026年5月18日）。【写真】涙を流したことでも話題になった15日会見での森保監督サッカーW杯が約１ヶ月後に迫る中、15日に日本代表メンバーが発表された。南野、三苫といっ