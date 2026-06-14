2026年度（1月～5月）に反響の大きかったスポーツ記事ベスト5をお届けする。第2位は、巨人・阿部慎之助監督の逮捕・辞任という衝撃的なニュースを受け、江本孟紀氏が次期監督候補や球団の今後について語った記事だった（初公開日：2026年5月27日）。 【画像】謝罪会見で涙を流す阿部慎之助監督 辛口評論で知られる“エモやん”こと、江本孟紀氏がその月に球界で起こった出来事を舌鋒鋭く斬りまくる恒