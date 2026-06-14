2026年度（1月～5月）に反響の大きかったスポーツ記事ベスト5をお届けする。第3位は、東京ヤクルトスワローズの池山隆寛新監督が掲げる独自のチーム改革に迫った記事だった（初公開日：2026年4月14日）。【画像】「脱バント」と「我慢」…池山采配を形作った名将「バントはしない」「我慢する」----就任直後の池山隆寛新監督が掲げた一見すると矛盾する２つの方針は、いまのスワローズの戦い方を大