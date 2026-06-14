2026年度（1月～5月）に反響の大きかったスポーツ記事ベスト5をお届けする。第4位は、日本のビーチバレー界で、新たなスター候補として注目を集める“あみすずペア”を直撃した記事だった（初公開日：2026年4月25日）。 【画像】ジャパンツアーで3位に入賞！賞金プレートを持つあみすずペア 世界の競技人口は1000万人以上。2016年のリオデジャネイロ五輪でコパカバーナ