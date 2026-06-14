2026年度（1月～5月）に反響の大きかったスポーツ記事ベスト5をお届けする。第5位は、世界最大級の障害物レースで日本女子1位になったアスリートの素顔に迫った記事だった（初公開日：2026年5月24日）。 【画像】陣在さんの鍛え上げられたバキバキの腹筋 SNSに流れてくる“腹筋ショット”を見て、ダイエットの成果か、フィットネスが日課か、と思う人がほとんどだろう。だがその腹筋の持ち主・