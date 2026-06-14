月村了衛『テロル』は、ある青年の内面を通して、暴力へと向かう心理と社会の歪(ひず)みを描き出す、切れ味鋭い作品だ。【関連書籍】『テロル』作者は「テロル」という言葉にどんな意味を込めたのか。執筆の背景を聞いた。構成／円堂都司昭撮影／キムラミハル 衝撃の幕開けについて ――テロを題材にした小説を書くことになったきっかけはなんですか。 月村担当編集者からテロリズムについて書いてほしいと御要望