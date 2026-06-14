きょう午前7時半ごろ、庄内町堀野字中堀野地区でクマ1頭が目撃したと警察に通報がありました。クマがいたのは住宅地から近い田んぼです。クマはそのあと、堤防を越えて最上川の方へ移動したということです。人や物への被害は確認されていません。クマの目撃はその後はないということですが、警察は付近に住む人などに注意するよう呼び掛けています。（画像は資料）