公園や街中など「都市」を舞台に繰り広げられるアーバンスポーツ、そのアーバンスポーツを身近に感じることができるイベントが宇部市で開かれています。13日と14日、宇部市の恩田スポーツパークで開れているUBE URBANSPORTS FES 2026。会場では障害物を最も速く、そして工夫を凝らし移動するパルクールやアメリカで急成長し日本国内でもいま注目を集めているピックルボールなどの