札幌に夏の訪れを告げる北海道神宮例祭、「札幌まつり」がきょう（２０２６年６月１４日）から始まり、にぎわいを見せています。「生フランク出来立ていかがですか」札幌まつりが始まった中島公園には、射的や金魚すくいなどおよそ３００店の屋台が並び、朝から多くの家族連れなどでにぎわっています。「たのしい」「夏が始まった感じがします」「楽しみにしてきたのでワクワクです。おいしそうなものは片っ端から食べようと思って