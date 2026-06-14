＜ダウ選手権3日目◇13日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞渋野日向子＆勝みなみの『HinaMina』が首位と3打差のトータル7アンダー・4位タイに浮上し、優勝争いに加わった。では、そもそも米国女子ツアー唯一のダブルス戦とはどのような大会なのか。【写真】大バズリ中！渋野＆勝の『滅！』ポーズダウ選手権は2019年に新設されたLPGAツアーの公式大会であり、れっきとしたツアー競技。通常の個人戦とは異な