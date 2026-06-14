「ジャイアンツ−カブス」（１３日、サンフランシスコ）カブスの鈴木誠也外野手が１−０の三回に適時打を放った。これで１０試合連続安打＆３試合連続打点となった。「４番・右翼」で先発出場。初回１死三塁は四球を選んだ。その直後の守備ではレーザービームでチームを救った。初回２死。エルドリッジの右翼線への打球がフェンスに当たると、クッションボールを素早く処理。二塁へ矢のようなワンバウンド送球を投げた。打