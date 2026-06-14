１３日夜、大阪市都島区の路上で男性が２人組の男に頭を殴られ、現金５００万円が入ったバッグを奪われました。 【写真を見る】夜の路上…頭殴られ５００万円奪われる「ＳＮＳで知り合った人から車を購入するため大阪に来た」 ２人組は逃げていて、警察が行方を追っています。 １３日午後１１時すぎ、大阪市都島区大東町の路上で、横浜市の男性（２４）が２人組の男に警棒のようなもので頭を殴られ、現金５００万円が入っ