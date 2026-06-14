１３日夜、京都府舞鶴市にある自民党の衆議院議員の事務所に車が突っ込み、そのまま逃走しました。 【写真を見る】自民党議員の事務所に車突っ込み逃走「テロの可能性は低い」京都・舞鶴市 警察によりますと、１３日夜１１時半前、舞鶴市引土にある自民党の本田太郎衆議院議員（５２）の事務所に車が縁石などを乗り越えて突っ込んだということです。 近くで別事案に対応していた警察官が事故を目撃していて近づいたとこ