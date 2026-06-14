■MLBホワイトソックス1ー7ドジャース（日本時間14日、レート・フィールド）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャースの山本由伸（27）が敵地でのホワイトソックス戦に今季13度目の先発登板し、9回、109球を投げ、被安打1（1本塁打）、奪三振7、四死球0、失点1（自責点1）。8回途中までパーフェクトもベッツがエラー、9回、先頭打者に本塁打を浴びて、ノーヒットノーランも達成とは行かなかっ