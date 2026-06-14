フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」が１３日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。この日のゲストは、ななまがり・初瀬悠太、森下直人。独特のネタで人気だが、メジャー賞レースでは無冠の２人の向上を試みた。初瀬は今年のＲ−１決勝でも披露したキャラ「言いきる男」で登場。パーパー・あいなぷぅが最近行った合コンは「うまくいかない」と言いきった。あいなぷぅが初瀬に飛びかかり、強めのビンタをお見舞い