ホワイトソックス傘下3Aシャーロットの西田陸浮内野手が13日（日本時間14日）、本拠地でのオクラホマシティー戦に「1番・二塁」で出場。5打数2安打1打点で1得点、1三振、1失策だった。西田は初回に先頭打者として三塁内野安打。相手失策で三塁に進み、3番打者の適時打でホームを踏んだ。さらに2死満塁でこの回2度目の打席が回り、中前適時打を放った。西田は5月25日にメジャー昇格。日本のプロ野球を経ずにメジャーに昇