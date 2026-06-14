きょう未明、茨城県水戸市の交差点で、軽乗用車が乗用車に衝突する事故があり、軽乗用車を運転していた男性が死亡しました。数台の車が停まっている水戸市の国道の交差点。画面左から猛スピードで走ってきた軽乗用車が乗用車と衝突。衝突された車は一回転し、その後、停止しました。午前0時20分ごろ、水戸市内原の交差点で、国道50号を西から東に走行していた軽乗用車が北側から走ってきた乗用車と出会い頭に衝突しました。この事