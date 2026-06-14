歌手の木村カエラが10日、自身のインスタグラムを更新。「#毎日料理」のハッシュタグを添えて手作りの弁当や家庭料理の数々を公開し、ファンから温かい反響が寄せられている。【写真】「家庭的な感じ」「どれもおいしそう」みそ汁や手作り弁当など、木村カエラの手料理の数々木村は投稿で「私はいつからこんなに料理をするようになったんだろう。全く作れなかったくせに。しかし、いつどんな時も洗い物はめんどくさい」とユー