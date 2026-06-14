広島は14日、ドラフト1位・平川蓮外野手（22）が仙台市内の病院を受診し、「右手有鉤（ゆうこう）骨骨折」と診断されたと発表した。長期離脱は避けられない模様で、今後は広島に戻ってから再検査を受ける予定。その結果次第では手術の可能性もあるという。平川は前日13日の楽天戦で患部を痛め、6回守備から負傷交代。その後、病院に直行して検査を受けていた。今季は29試合に出場して打率・186、1本塁打、11打点。