■MLBホワイトソックス1ー7ドジャース（日本時間14日、レート・フィールド）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャース・大谷翔平（31）が敵地でのWソックス戦に“1番・DH”でスタメン復帰し、1回の第1打席に今季初となる3戦連発となる14号。左ひざの炎症の不安を払拭した。この日は3打数1安打3四球で打率は.305となった。試合後に取材に対応した大谷は左ひざの炎症について「状態は悪くはない