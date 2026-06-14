モデル、ラウンドガールとして活動する水神ききが１３日、Ｘを更新。ロッテ−ＤｅＮＡ（ＺＯＺＯマリンスタジアム）で始球式を務めたことを報告した。同日は人気エナジードリンク「モンスターエナジーＤＡＹ」として開催。水神と同じくモデルやレースクイーンで活躍する太田麻美と星沢しおりが３人でグラウンドに登場した。３人はすらりとした脚線美が光るパンツに短丈の黒のウエア姿。水神が代表してマウンドに上がり、綺麗