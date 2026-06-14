中国の文化や食などの魅力を楽しむことができるイベントが、金沢市内で開かれています。チャイナフェスティバルは、2017年から、日中交流事業として毎年開催されているもので、金沢での開催は初めてとなります。会場には、本格的な中国グルメのほか、絵付けや書道など、伝統文化に触れることができる体験型のブースなどが並んでいます。また能登半島地震の被災地支援として、能登の特産品などを販売するコーナー