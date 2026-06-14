ことしの金沢百万石まつりに合わせた無料開園期間中の兼六園の訪問者数がコロナ禍以降で最多となりました。金沢城・兼六園管理事務所によりますと、ことしの百万石まつりの期間中の兼六園の入園者数は4万4492人でした。前の年に比べて7604人増加し、コロナ禍以降では最多となっています。この期間中における兼六園の入園者数は、新型コロナが感染拡大した2020年以前は、4万5千人前後を推移していましたが、コロナ禍以降は3万人前後