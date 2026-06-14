大谷翔平投手（３１）が左ヒザの状態を明かした。１２日（日本時間１３日）の敵地ホワイトソックス戦を左ヒザ炎症のため休養し、１３日（同１４日）は「１番・ＤＨ」で出場。１４号先頭打者アーチを放つなど、３打数１安打、１打点、３四球、４出塁してファンを一安心させた。大谷は「スポーツネットＬＡ」などに「昨日一日休んで状態は悪くない。朝も感じはよかったので今日出ることにしましたし、結果もよかった。また明日か