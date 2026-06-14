【モデルプレス＝2026/06/14】テレ東では、6月28日よる6時30分〜から「テレ東音楽祭 2026夏」を放送。この度、出演アーティスト第1弾が発表された。【写真】「テレ東音楽祭 2026夏」豪華出演アーティスト第1弾◆「テレ東音楽祭 2026夏」出演アーティスト第1弾解禁2014年の放送開始から今回で16回目を迎える「テレ東音楽祭」。2026年は、これまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、約4時間半の生放送で届る。（※一部