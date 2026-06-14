【モデルプレス＝2026/06/14】日向坂46の四期・藤嶌果歩が8月4日に発売する1st写真集『果実の歩幅』（集英社）の先行カット第8弾が公開された。【写真】日向坂46四期生、プールショット◆藤嶌果歩、マイアミでの“もぐもぐカット”マイアミでのステーキランチをおさめた“もぐもぐカット”。オレンジの衣装がとてもフレッシュとなっている。◆藤嶌果歩、1st写真集決定本作はアメリカ・マイアミと藤嶌の地元・北海道で撮影を実施。