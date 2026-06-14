【モデルプレス＝2026/06/14】俳優の堤真一が主演を務めるTBS系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜）より、堤、山田裕貴、有村架純、本田響矢がクランクアップを迎えた。【写真】「ＧＩＦＴ」涼（山田裕貴）、視聴者衝撃の展開「信じたくない」◆「ＧＩＦＴ」堤真一・山田裕貴・有村架純・本田響矢がクランクアップ主演の堤はブルズメンバーと共にオールアップ。約5ヶ月に及んだ撮影を終えて「大変なスケジュールの中での撮