【モデルプレス＝2026/06/14】フリーアナウンサーの岡副麻希が6月13日、自身のInstagramを更新。一口サイズに握った小さなおにぎりの写真を公開し、話題となっている。【写真】33歳1児の母フリーアナ「蓋開けたらワクワクする」“キャンディ風”大量のミニおにぎり◆岡副麻希、大量の一口おにぎり公開岡副は「土曜日恒例とりあえずの200gのちいさい◆なんだけど（運動後すぐ食べたそうだから持参笑）」（※◆は正式にはおにぎりの