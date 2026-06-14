タレントの辺見えみりさん（49）が2026年6月9日、自身のインスタグラムを更新。ゴルフウェア姿などを披露した。「ちょっと前の箱根」辺見さんは「ちょっと前の箱根」といい、ゴルフカートに乗ってハンドルを握ったショットを含む15枚の写真を投稿した。ゴルフについては「残念なバンカーして笑」と振り返っていた。インスタグラムに投稿された写真では、ミニ丈のゴルフウェアを着用し、足元には黒のハイソックスを合わせていた。