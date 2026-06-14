夏の厳しい暑さに備えて、静岡市の消防署では暑さに体を慣らすための訓練が行われました。静岡市の駿河消防署では、強い日差しが照り付ける中、隊員たちは防火服やボンベなど合わせて20キロにもなる装備を身に着け、訓練用人形を搬送したりはしごを伸ばしたりする訓練をおよそ20分間にわたって行いました。（駿河消防署 落合吉訓副署長）「市民を守るために災害現場で活動する。そのためには大前提として自分の身を守ることが必要