俳優の賀来賢人が公開した満面の笑顔ショットに注目が集まっている。賀来は１４日までに自身のインスタグラムを更新。「人生楽しんだもん勝ち」とつづると、白トップスに黒いズボンを合わせ、上からベージュのアーティスティックなジャケットを羽織った姿で満面の笑顔を見せるショットをアップした。この投稿には「笑顔最高」「元気もらえました」「本当に俺もそう思う」「ほんまそれ！！！！！」「え、ラブ、、、、」などの