手塚治虫氏が漫画の神様と言われるのは、日本のストーリー漫画の先駆者であったことや、生涯にわたって約15万枚もの原稿を描いた、といった数々の伝説的な功績のためだが、その中でも「絵を描くのが驚異的に速かったこと」は、今でもファンの間で語り草となっている。手塚氏は“原稿が締切ギリギリになる作家”というイメージが強いが、遅筆ではなかった。絵を描くスピード自体はとんでもなく速かったのである。【写真】AIを使っ