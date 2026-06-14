◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―ヤクルト（１４日・みずほＰａｙＰａｙ）ヤクルト・池山隆寛監督が１３日のソフトバンク戦で腰の張りのために途中交代していた塩見泰隆外野手の容体を明かした。「思ったほど重症じゃないので、きょうは上がり（休養）にしてもらって。間が４日間空くので、セ・リーグとの戦いに向けて準備してもらえるように」と説明。出場選手登録は抹消せず、一夜明けてこの日は短距離ダッシ