◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＣ組スコットランド１―０ハイチ（１３日、ボストン競技場）１９９８年フランスＷ杯以来、７大会ぶり９度目出場のスコットランド（同４２位）は１次リーグＣ組初戦で、１３大会ぶり２度目の出場となったハイチ（ＦＩＦＡランク８３位）と対戦した。同組のブラジルとモロッコが引き分けており、Ｃ組首位となった。ハイチとは親善試合を含めて初対戦。前半２８分、ＭＦマッギン（アストンビラ