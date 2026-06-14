◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＣ組ハイチ０―１スコットランド（１３日、ボストン競技場）１９７４年西ドイツ大会以来５２年ぶり２度目の出場となるハイチ（ＦＩＦＡランク８３位）は、１次リーグＣ組初戦でスコットランド（同４２位）に０―１で敗れた。スコットランドとは親善試合を含めて初対決。序盤からカウンターやクロスなどで相手ゴールに迫った中、前半２８分にＭＦマッギンに先制ゴールを奪われた。英プレミア