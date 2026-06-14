メキシコの代表的な料理である「チリコンカン」。日本では給食のメニューにも登場して、すっかりおなじみになりましたね。今回は鍋を使わない、手軽で簡単なチリコンカンレシピをご紹介。今日のごはんは、ちょっと気分を変えてみませんか？ ▼アレンジいろいろ。フライパンで本格チリコンカン 作りおきにも重宝するしっかり味のチリコンカン。豆とひき肉を使い、フライパンだけで本格的なおいしさに仕上げます。多めに作って翌日