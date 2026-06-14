阪神・森下翔太が、まるで漫画のような“お手玉”を演じた。5月30日のロッテ戦の6回、友杉篤輝の左中間への飛球をグラブで弾くと、そこから4度にわたってボールを取り損ねた。慌てる姿も含めて、ファンの間では「今年の珍プレー大賞候補やろ」と話題になった。【久保田龍雄／ライター】【写真】藤川球児監督が退場の一幕も…セ・パ交流戦で活躍する阪神タイガースナインヘディング三塁打打球を捕り損ねれば、失点に直結する