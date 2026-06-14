１３日、採餌に飛び立つツリスガラの親鳥。（北京＝新華社配信／郭連友）【新華社北京6月14日】中国北京市房山区の永定河のほとりで13日、ツリスガラの親鳥が子育てに励む姿がカメラに捉えられた。１３日、ひなに餌をやるツリスガラの親鳥。（北京＝新華社配信／郭連友）１３日、ひなに餌をやるツリスガラの親鳥。（北京＝新華社配信／郭連友）１３日、ひなに餌をやるツリスガラの親鳥。（北京＝新華社配信／郭連友）１３日、ひ