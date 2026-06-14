女優の山口智子（61）が13日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。夫で俳優の唐沢寿明（63）と立ち上げた会社について語った。MCの「極楽とんぼ」加藤浩次は山口が唐沢と今年1月に事務所を立ち上げたと紹介し「唐沢さんとはお話し合いはされたんですか。どんな会社にしていこう、みたいな」と質問した。山口は「ゼロですね」と明言。「唐沢は根っからの俳優職人だから、それだけを突き詰める昭和の