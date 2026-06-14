第108回全国高校野球選手権大会（8月5日開幕・甲子園）の西東京大会の組み合わせ抽選が14日、渋谷区内で行われた。不祥事により、春季大会を辞退したことでノーシードから大会連覇を目指す日大三は「35」を引き、翔陽と初戦を戦うことが決まった。クジを引いた高校通算30本塁打のスラッガー・田中諒主将（3年）は「目標は優勝すること。目の前の一戦、一戦、必死に戦っていきたいと思います。もうやるしかないなという思いは