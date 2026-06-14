声優アイドルユニット「ピュアリーモンスター」の安藤鈴菜が、スポニチ東京本社でインタビューに応じた。結成9周年という大きな節目を越え、7人体制初のシングル「しゅがぴゅあ」で新たな風を巻き起こすグループ。その中で安藤は、自身の役割を少し照れながら「青い猫型ロボット担当」だと語る。そのユニークな自己分析の裏には、涙をこらえた稽古場での発見と、仲間を想う優しさが隠されていた。（「推し面」取材班）「私、地