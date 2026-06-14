サッカー北中米ワールドカップ、日本代表はあす、いよいよ初戦を迎えます。試合が行われるアメリカ南部のダラスでは、選手の活躍を期待する声が上がっています。記者「あすの日本戦を前に、ダラスには大勢のサポーターの方がいらっしゃっています」テキサス州ダラスには、日本代表のサポーターが駆けつけ、格上オランダとの初戦の勝利を願う声が聞かれました。日本代表サポーター「山梨から来ました。日本は最初からプレスに行って