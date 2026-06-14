【抽選で30名にAmazonギフトカード2,000円分が当たる！】アンケート回答のお願い 6月8日（月）に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、MCのDAIGOが出題したクイズの予想外すぎる答えに注目が集まった。 ©ABCテレビ この日のテーマは「薬味大活躍！」。みょうが、しょうが、青じその“夏の３大薬味”をたっぷりと使ったさわや